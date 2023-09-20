الغابري: المنظومة الكهربائية تعود لسالف نشاطها بعد الانقطاع الذي شهدته أغلب مناطق الجمهورية حوالي الواحدة والنصف صباحا

متابعة - أكد منير الغابري مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" صباح اليوم الاربعاء، "أنه تم منذ حين إرجاع كامل المنظومة الكهربائية لسالف نشاطها وهي الآن تؤدي وظيفتها الفنية المعتادة".



وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الفرق المختصة للستاغ تعمل الان قصد التدخل في مستوى بعض أجزاء من الشبكة لإرجاع الحالة الطبيعية في ما تبقى من المناطق القليلة".

وأوضح الغابري أن أسباب الإنقطاع "فنية بحتة"، نافيا "وجود أي انفجارات متعلقة بهذا الشأن".



أسباب الانقطاع فنية بحتة

وقال أن الشركة ستمد الرأي العام بالتوضيحات اللازمة حالما يقع تحديد الأسباب بأكثر دقة".ويرى المسؤول أن الفرق الفنية المتدخلة بمختلف المواقع المعنية للشركة "تمكنت من إنجاز المطلوب في أحسن الظروف".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ لها، صباح اليوم الاربعاء، أن معظم مناطق الجمهورية قد شهدت حوالي الواحدة و النصف صباحا انقطاعا في الكهرباء.وأفادت الوزارة أن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل المحافظة على الأمن العام و السهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية و الخاصة .كما أشارت إلى أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.كما افاد مدير االتعاون والاتصال بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز منير الغابري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ان المنظومة الكهربائية الوطنية عادت للعمل بشكل طبيعي بعد الانقطاع الذي وصفه ب"المفاجئ" ليلة البارحة، وبين ان المصالح الفنية للشركة تمكنت في وقت وجيز من تجاوز العطب الطارئ على المنظومة وارجاعها لسالف عملها في وقت قياسي .وأضاف الغابري ان اسباب الانقطاع "فنية بحتة"، ويجري العمل من قبل المصالح الفنية على تحديد طبيعته واعلام الرأي العام به، واوضح ان "الأمر لا يتعلق اساسا بمحطة توليد الكهرباء الرئيسية برادس، والتي تعمل ضمن منظومة متكاملة وشبكة مولدات ومحطات موزعة على كامل تراب الجمهورية، لتنظيم عملية التزويد وتوزيع الكهرباء بشكل منظم ومتواتر".وفند الغابري ماتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي عن حصول انفجار واحتراق داخل محطة توليد الكهرباء برادس، مشيرا الى ان مولدات المحطة "تعمل بشكل طبيعي لتزويد المنظومة بالتيار الكهربائي".وقدر نفس المصدر ان نسبة توزيع الكهرباء تغطي حاليا كامل المنظومة، باستثناء بعض الاعطاب التي تحصل بشكل متواتر لاسباب مختلفة ويتم التعامل معها بشكل حيني لاعادة الامور الى نصابها .