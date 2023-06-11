استعدادا لملاقاة غينيا الاستوائية - انطلاق تربص المنتحب الوطني التونسي لكرة القدم

وبدا توافد اللاعبين على مقر الإقامة ، حيث التحق كل من هيثم الجويني وإدريس العرفاوي وأسامة الحدادي وعلي العابدي ووجدي كشريدة وعيسى العيدوني وحنبعل المجبري وفراس بن العربي ومحمد دراغر، و من المنتظر أن يصل تونس الثنائي يان فاليري وإلياس العاشوري مساء اليوم.

كما سيلتحق بعد ظهر اليوم كل من ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان ومعز حسن وحمدي العبيدي وهيكل الشيخاوي وبشير بن سعيد وأسامة عبيد بعد ان خاضوا امس مقابلات ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى . وسيتدربون في مقر الإقامة، حيث برمج الإطار الفني حصة لإزالة الإرهاق بعد ان لعبوا مع أنديتهم يوم السبت، فيما سيلتحق أيمن دحمان وعلاء غرام وأسامة بوقرة بمقر التربص، الأحد اثر نهاية لقاء النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي.و ينتظر ان يكتمل نصاب المجموعة مساء يوم غد الاثنين .في حراسة المرمى: أيمن دحمان- بشير بن سعيد - معز حسن - إدريس العرفاويفي الدفاع:علاء غرام - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري- محمد دراغر - وجدي كشريدة - علي العابدي - مرتضى بن وناسفي وسط الميدان:أسامة عبيد - محمد علي بن رمضان-أنيس بن سليمان - فراس بالعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبريفي الهجوم:الياس العاشوري- هيكل الشيخاوي - محمد الضاوي - حمدي العبيدي - عصام الجبالي - هيثم الجويني - أسامة بوقرةيذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يحتل صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات الكوت ديفوار 2024، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية بعد 4 جولات.