استعدادا لملاقاة غينيا الاستوائية - انطلاق تربص المنتحب الوطني التونسي لكرة القدم

شرع المنتخب الوطني للأكابر، اليوم الأحد، في تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه يوم 17 جوان الجاري بمنتخب غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس إفريقيا ( الجولة الخامسة) ، ثم يوم 20 جوان أمام منتخب الجزائر وديا في عنابة (الجزائر) بداية من الساعة الثامنة ليلا.
وبدا توافد اللاعبين على مقر الإقامة ، حيث التحق كل من هيثم الجويني وإدريس العرفاوي وأسامة الحدادي وعلي العابدي ووجدي كشريدة وعيسى العيدوني وحنبعل المجبري وفراس بن العربي ومحمد دراغر، و من المنتظر أن يصل تونس الثنائي يان فاليري وإلياس العاشوري مساء اليوم.
وبدا توافد اللاعبين على مقر الإقامة ، حيث التحق كل من هيثم الجويني وإدريس العرفاوي وأسامة الحدادي وعلي العابدي ووجدي كشريدة وعيسى العيدوني وحنبعل المجبري وفراس بن العربي ومحمد دراغر، و من المنتظر أن يصل تونس الثنائي يان فاليري وإلياس العاشوري مساء اليوم.
كما سيلتحق بعد ظهر اليوم كل من ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان ومعز حسن وحمدي العبيدي وهيكل الشيخاوي وبشير بن سعيد وأسامة عبيد بعد ان خاضوا امس مقابلات ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى . وسيتدربون في مقر الإقامة، حيث برمج الإطار الفني حصة لإزالة الإرهاق بعد ان لعبوا مع أنديتهم يوم السبت، فيما سيلتحق أيمن دحمان وعلاء غرام وأسامة بوقرة بمقر التربص، الأحد اثر نهاية لقاء النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي.
و ينتظر ان يكتمل نصاب المجموعة مساء يوم غد الاثنين .
وكان المدرب جلال القادري وجه الدعوة لكل من :
في حراسة المرمى: أيمن دحمان- بشير بن سعيد - معز حسن - إدريس العرفاوي
في الدفاع:
علاء غرام - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري- محمد دراغر - وجدي كشريدة - علي العابدي - مرتضى بن وناس
في وسط الميدان:
أسامة عبيد - محمد علي بن رمضان-أنيس بن سليمان - فراس بالعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري
في الهجوم:
الياس العاشوري- هيكل الشيخاوي - محمد الضاوي - حمدي العبيدي - عصام الجبالي - هيثم الجويني - أسامة بوقرة
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يحتل صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات الكوت ديفوار 2024، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية بعد 4 جولات.
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