المدرب الوطني جلال القادري يكشف عن قائمة اللاعبين المدعويين لمباراتي غينيا الاستيوائية والجزائر

كشف المدرب الوطني جلال القادري عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في مباراة غينيا الاستيوائية بمالابو لحساب تصفيات كأس افريقيا للأمم يوم 17 جوان الجاري ، والمباراة الودية مع المنتخب الجزائري بمدينة عنابة يوم 20 جوان الجاري .



وأكد جلال القادري خلال لقاء اعلامي عقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ القائمة شهدت انضمام عدد من اللاعبيين للقائمة الموسعة للمنتخب بعد تألقهم مع فرقهم ومع منتخب الأواسط لأقل من 20 عام، على غرار أسامة بوقرة لاعب الأولمبي الباجي ومحمد الضاوي لاعب الأهلي المصري و الحارس ادريس العرفاوي الناشط في نادي دينيز البلجيكي.





وأفاد أنّ المنتخب الوطني التونسي الذي ضمن في وقت سابق تأهله لكأس افريقيا للأمم سيخوض مباراته في اطار تصفيات كاس الامم الافريقية ضد غينيا الاستيوائية ولقائه الودي مع منتخب الجزائر بروح انتصارية، دفاعا عن سمعته وحرصا منه على تحسين مركزه في ترتيب الفيفا.ولشلر الى أنّ هذا الفترة من شهر جوان تعد فترة صعبة لعدد هام من اللاعبين الذين لم يستكملوا بعد موسمهم سواء في البطولات الأوروبية أو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وبيّن أنّ تغيب بعض اللاعبين المؤثرين على قائمة المنتخب الوطني التونسي على غرار الياس السخيري و علي معلول يعود الى رغبة الاطار الفني تمكينهم من فترة راحة، وذلك بعد المردود البدني الكبير وضغط المباريات الماراطونية مع فرقهم في البطولة الألمانية و كأس رابطة الأبطال الافريقية.وأبرز أنّ الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي ينظر بعين الاهتمام الى تطور أداء اللاعبيين واستقرار ادائهم مع فرقهم، منوها أنّ 95 بالمائة من معالم القائمة النهائية لنسور قرطاج، ستتضح خلال شهر سبتمبر القادم.وخلص الى أنّ باب المنتخب الوطني التونسي سيبقى مفتوحا للجميع، بمن في ذلك اللاعبين الذين تغيبوا عن التربصات والمباريات السابقة مثل سيف الدين الخاوي، وكذك إسماعيل الغربي.في حراسة المرمى: أيمن دحمان- معز حسن - إدريس العرفاويفي الدفاع:علاء غرام - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري- محمد دراغر - وجدي كشريدة - علي العابدي - مرتضى بن وناسفي وسط الميدان:أسامة عبيد - محمد علي بن رمضان-أنيس بن سليمان - فراس بالعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبريفي الهجوم:الياس العاشوري- هيكل الشيخاوي - محمد الضاوي - حمدي العبيدي - عصام الجبالي - هيثم الجويني - أسامة بوقرةيذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يحتل صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات الكوت ديفوار 2024، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية بعد 4 جولات.