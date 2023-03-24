دعت كنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة "كوناكت الدولية"، المؤسسات وصاحبات وأصحاب الأعمال الراغبين في المشاركة في الدورة الثالثة لمعرض الصين - افريقيا للاقتصاد والتجارة المزمع تنظيمه في الصين من 29 جوان الى 2 جويلية 2023، الى التسجيل قبل 30 مارس 2023.





وستجمع الدورة الثالثة من معرض الصين - افريقيا، التي ستحتضنها مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان، تحت شعار "تنمية مشتركة من اجل مستقبل مشترك"، آلاف المشاركين بصفة مباشرة وعن بعد، بما في ذلك السياسيون والدبلوماسيون الصينيون والأفارقة وممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والجمعيات التجارية وغرف التجارة والإعلام ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميون.





يذكر ان الدورتين السابقتين لمعرض الصين - افريقيا، المنعقدتين سنتي 2019 و 2021، أسفرتا عن توقيع 216 مشروعا باستثمارات جملية قدرها 02ر43 مليار دولار، وفق بلاغ نشرته "كوناكت" على صفحتها على "فايسبوك"، مساء الخميس.





وسيركز المعرض هده السنة على تنفيذ "البرامج التسعة" للتعاون الصيني الأفريقي، مع تنظيم انشطة متنوعة. ويتضمن برنامج هدا الحدث الدولي بالخصوص تنظيم 9 منتديات و7 معارض ومؤتمرات و 6 ندوات.



وينتظر ان تشهد الدورة الثالثة للمعرض اصدار مؤشر التجارة بين الصين وافريقيا لأول مرة الى جانب تقرير العلاقات

الاقتصادية والتجارية بين الصين وافريقيا.





يشار الى ان معرض الصين - افريقيا أقيم لاول مرة في سنة 2019 وهو منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الافريقية.



