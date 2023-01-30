القيروان: الإعلان عن النتائج الاولية في الدوائر السبع بنسبة مشاركة 5ر13 بالمائة

القيروان: الإعلان عن النتائج الاولية في الدوائر السبع بنسبة مشاركة 5ر13 بالمائة

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالقيروان، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج الاولية بالدوائر الإنتخابية السبع، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 13 فاصل 5 بالمائة، وكانت كالآتي :

القيروان الشمالية

ايمن نڤرة: 3509 اصوات
عبد المجيد الماجري: 2205 اصوات


القيروان الجنوبية

الطيب الطالبي: 4199 صوتا
عمر النڤازي: 3328 صوتا

السبيخة عين جلولة الوسلاتية

نبيل حامدي: 5973 صوتا
سالم نصر الله: 5215 صوتا

حفوز الشبيكة

لطفي سعداوي: 5327 صوتا
خليل السقا: 4840 صوتا

منزل مهيري نصر الله الشراردة

كمال كرعاني: 4455 صوتا
بثينة بالحاج: 2042 صوتا

الحاجب العلا

وليد الحاجي: 7368 صوتا
محمد علي السبوعي: 3285 صوتا

بوحجلة

مختار عيفاوي: 4003 اصوات
لطفي الغريبي: 3343 صوتا

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