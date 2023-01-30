القيروان: الإعلان عن النتائج الاولية في الدوائر السبع بنسبة مشاركة 5ر13 بالمائة

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالقيروان، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج الاولية بالدوائر الإنتخابية السبع، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 13 فاصل 5 بالمائة، وكانت كالآتي :



القيروان الشمالية



ايمن نڤرة: 3509 اصوات

عبد المجيد الماجري: 2205 اصوات





القيروان الجنوبية



الطيب الطالبي: 4199 صوتا

عمر النڤازي: 3328 صوتا



السبيخة عين جلولة الوسلاتية



نبيل حامدي: 5973 صوتا

سالم نصر الله: 5215 صوتا



حفوز الشبيكة



لطفي سعداوي: 5327 صوتا

خليل السقا: 4840 صوتا



منزل مهيري نصر الله الشراردة



كمال كرعاني: 4455 صوتا

بثينة بالحاج: 2042 صوتا



الحاجب العلا



وليد الحاجي: 7368 صوتا

محمد علي السبوعي: 3285 صوتا



بوحجلة



مختار عيفاوي: 4003 اصوات

لطفي الغريبي: 3343 صوتا



