القيروان: الإعلان عن النتائج الاولية في الدوائر السبع بنسبة مشاركة 5ر13 بالمائة

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالقيروان، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج الاولية بالدوائر الإنتخابية السبع، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 13 فاصل 5 بالمائة، وكانت كالآتي :
القيروان الشمالية
ايمن نڤرة: 3509 اصوات
عبد المجيد الماجري: 2205 اصوات
القيروان الجنوبية
الطيب الطالبي: 4199 صوتا
عمر النڤازي: 3328 صوتا
السبيخة عين جلولة الوسلاتية
نبيل حامدي: 5973 صوتا
سالم نصر الله: 5215 صوتا
حفوز الشبيكة
لطفي سعداوي: 5327 صوتا
خليل السقا: 4840 صوتا
منزل مهيري نصر الله الشراردة
كمال كرعاني: 4455 صوتا
بثينة بالحاج: 2042 صوتا
الحاجب العلا
وليد الحاجي: 7368 صوتا
محمد علي السبوعي: 3285 صوتا
بوحجلة
مختار عيفاوي: 4003 اصوات
لطفي الغريبي: 3343 صوتا
القيروان الشمالية
ايمن نڤرة: 3509 اصوات
عبد المجيد الماجري: 2205 اصوات
القيروان الجنوبية
الطيب الطالبي: 4199 صوتا
عمر النڤازي: 3328 صوتا
السبيخة عين جلولة الوسلاتية
نبيل حامدي: 5973 صوتا
سالم نصر الله: 5215 صوتا
حفوز الشبيكة
لطفي سعداوي: 5327 صوتا
خليل السقا: 4840 صوتا
منزل مهيري نصر الله الشراردة
كمال كرعاني: 4455 صوتا
بثينة بالحاج: 2042 صوتا
الحاجب العلا
وليد الحاجي: 7368 صوتا
محمد علي السبوعي: 3285 صوتا
بوحجلة
مختار عيفاوي: 4003 اصوات
لطفي الغريبي: 3343 صوتا
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