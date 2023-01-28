أيام قرطاج الموسيقية 2023: عرض "سرحة" لشكري داعي يغوص في أعماق التراث الموسيقي لمدينة نفطة

وات - تابع جمهور الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية، مساء الجمعة بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، العرض الموسيقي "سرحة" للفنان شكري داعي.

ويغوص عرض "سرحة" في التراث الموسيقي لواحة نفطة، فحفر من خلاله صاحبه عميقا في الذاكرة الموسيقية الشفوية في مدينة عريقة كانت تعرف قديما باسم " الكوفة الصغرى". وفي هذاوالعمل تنطلق الموسيقى متحررة من كل تصنيف أو تحديد، فهي منفتحة على كل الأنماط الموسيقية على غرار الجاز والروك والموسيقى الإلكترونية والتونسية والأفرو. وقد برع شكري داعي في دمجها ومزجها لتختلط كل هذه الإيقاعات مع بعضها البعض فخرجت عما هو مألوف وخرقت جميع القواعد الكلاسيكية الموسيقية.

وهذه الولادة الموسيقية المتمردة على الحدود والقيود في عرض "سرحة" تبدو وكأنها تُراقص أشجار النخيل الشاهقة التي تداعبها الريح، فكانت الألحان الموسيقية مستوحاة من هذه الصورة الرومنطيقية التي تدعو للتحرر والانعتاق وهذا ما يدلّ عليه مصطلح "سرحة" باللهجة العامية التونسية.

وأما الدلالات الموسيقية للعرض، فهو يروي قصة القديسين والعبيد والثوار. وقد عمل شكري داعي على بث روح جديدة في الموسيقى التونسية في انعتاق في الزمان والمكان، فاستوحى الألحان والإيقاعات من الموسيقى الإفريقية والتونسية والأوروبية من أجل ابتكار إيقاعات قوية الصدى في تونس والعالم.

ورافقت شكري داعي، وهو عازف على البيانو، مجموعة متألفة من 7 أفراد هم محمد عايدي (غناء) ومحمد بن صالحة (ناي) ووجد بلحسن (درامبس) ومحمد خشناوي (إيقاع) وعمر عدالة (إيقاع) أمين هداوي (باص) خليل صعيبي (غيتار).

وشكري داعي هو أصيل مدينة نفطة التابعة لولاية توزر ويبلغ من العمر 28 سنة. وهو خريج المعهد العالي للموسيقى بتونس وحاصل على درجة الماجستير. وهو أيضا عازف ماهر على البيانو. وله شغف كبير وولع منقطع النظير بالموسيقى والبحث والتجريب. وقد درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس. التحق بمجموعة "جاز كلوب تونس" كما شارك في عديد الدورات التكوينية والورشات التطبيقية لصقل مواهبه في هذا النمط الموسيقي.







