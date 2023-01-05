سجلت ولاية سوسة خلال كامل سنة 2022 تطورا في عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي بنسبة تجاوزت 98 بالمائة مقارنة مع ما تم احصاؤه سنة 2021، وتصدرت طليعة المناطق السياحية التونسية بعد تحقيقها ما يعادل 76 بالمائة من جملة عدد الوافدين على الولاية في السنة المرجعية 2019، وذلك وفق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد



واكد القايد في تصريح ل"وات" اليوم الخميس ان عدد السياح الوافدين على ولاية سوسة خلال العشرة أيام الاخيرة من شهر ديسمبر 2022 وخلال الاحتفالات براس السنة الميلادية 2023 تجاوز العدد المسجل خلال نفس الفترة من السنة المرجعية 2019 بنسبة 5ر0 بالمائة، حيث بلغ عدد الوافدين على الجهة 50988 حريفا مقابل 50716 حريفا توافدوا سنة 2019



وأضاف ان الفنادق السياحية بسوسة المدينة وجهة القنطاوي، استقبلت من غرة جانفي الى 31 ديسمبر من السنة المنقضية 995234 حريفا مقابل 502022 حريفا زاروا الجهة خلال كامل سنة 2021



ولفت الى ان المؤشرات السياحية بجهة سوسة القنطاوي شهدت خلال الفترة المذكورة انتعاشة في الأنشطة السياحية حيث شهدت الجهة تسجيل زيادة ب 5 ر161 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 3 ملايين و483 الفا و927 ليلة، مقابل مليون و332 الفا و154 ليلة قضاها السياح في ولاية سوسة سنة 2021



وذكر ان ولاية سوسة شهدت خلال الفترة الممتدة من 21 الى غاية 31 ديسمبر 2022 زيادة بأكثر من 101 بالمائة في عدد الوافدين، حيث بلغ عددهم 50988 حريفا مقابل 25353 حريفا بالسنة الماضية، كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب127 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 132631 ليلة مقابل 58404 ليالى في السنة الماضية .



ولاحظ القايد ان السوق الداخلية التونسية بقيت في صدارة الاسواق السياحية بالجهة واحتلت المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي، مشيرا في هذا السياق الى ان النزل السياحية بالجهة استقبلت خلال السنة الماضية 481713 وافدا تونسيا أي بزيادة قدرت ب5ر28 بالمائة في عدد الوفادات مقارنة بسنة 2021



واظهرت احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة تطورا في عدد السياح الجزائريين بنسبة 1000 بالمائة مقارنة بسنة 2021 حيث تم تسجيل اقامة 127902 سائح جزائري داخل نزل جهة سوسة القنطاوي خلال كامل سنة 2022 منهم 14735 سائحا جزائريا اقاموا في سوسة خلال فترة الاحتفالات براس السنة الميلادية الجديدة



واكد القايد عودة الاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الالمانية التي سجلت خلال سنة 2022 انتعاشة قدرت بأكثر من 692 بالمائة في عدد الوفادات حيث تم تسجيل 47015 نزيلا المانيا وكذلك الشأن بالنسبة للسياح البريطانيين الذين ارتفع عددهم الى 48837 سائحا أي بنسبة زيادة فاقت 1000 بالمائة مقارنة بسنة 2021



كما تم تسجيل، وفق نفس المصدر، زيادة في عدد السياح الفرنسيين بنسبة ناهزت 386 بالمائة حيث وفد على الجهة 54157 سائحا فرنسيا



