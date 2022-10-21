سوسة: وفد من وكلاء الاسفار ومنظمي الرحلات التشيكيين يتعرفون على خصائص جهة سوسة القنطاوي السياحية

أدى وفد متكون من 20 وكيل اسفار ومنظمي رحلات سياحية من جمهورية التشيك رحلة دراسية الى ولاية سوسة قصد التعرف على أهم خصائص ومقومات الوجهة السياحية لجهة سوسة والقنطاوي، وذلك في اطار الاعداد لبرنامج الرحلات للموسم السياحي القادم





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وبينت ممثلة احدى وكالات الاسفار التشيكية إيما خشروم في تصريح ل"وات" ان ممثلين لعدد من وكالات الاسفار المنتشرة بمختلف مناطق تشيكيا تحولوا الى مدينة سوسة اين تعرفوا بالخصوص في اطار زيارتهم الدراسية الى بلادنا خلال الفترة من 14 الى 20 أكتوبر الجاري، على خصائص المدينة العتيقة ورباط سوسة الاثري ومتحف سوسة الاثري، واضافت ان الوفد السياحي التشيكي قام بزيارات مماثلة للمناطق السياحية بسيدي بوسعيد وقرطاج والحمامات والمنستير والمهديةوذكرت ان الرحلة الدراسية التي قام بها وفد من أبرز متعهدي الرحلات في السوق التشيكية الى عدد من المرافق والمؤسسات السياحية بولاية سوسة، مكنتهم من الاطلاع على مستوى الخدمات المتوفرة وتبادل النقاش مع المهنيين والاداريين حول الفرص والامكانيات السياحية المتوفرة بالجهة والتسويق لها لدى حرفائهم في استعداد مبكّر للموسم السياحي القادموقالت ان المنتوج السياحي التونسي ومختلف مكوناته الثرية والمتنوعة، قادر على استقطاب عدد هام من السياح التشيكومن جهته أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان السوق التشيكية أضحت في السنوات الأخيرة سوقا لا تقل أهمية عن مختلف الأسواق السياحية التقليدية، مشيرا الى ان الصائفة المنقضية شهدت قدوم عشرات الرحلات السياحية لسياح تشيك اختاروا المنطقة السياحية سوسة القنطاوي لقضاء عطلهموذكر ان السوق التشيكية جاءت في المرتبة التاسعة من حيث ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة والقنطاوي خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي و10 أكتوبر 2022 حيث زارها 16 الفا و987 سائحا تشيكيا مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 630 بالمائة مقارنة بسنة 2021...