المخرج التلفزي عبد الجبار البحوري في ذمة الله

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نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، المخرج التلفزي عبد الجبار البحوري، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم السبت.وجاء في نص نعي الوزارة ان البحوري يعتبر من أبرز الأسماء التي أسست للفترة الذهبية للتلفزة التونسية حيث قدم صحبة الراحل نجيب الخطاب عديد المنوعات التلفزية التي شدّت انتباه المتفرج التونسي.وقد كانت بداية التعاون بينهما سنة 1984 من خلال منوعة "دون استئذان" بعد أن لمع اسم "الخطاب" في البرامج الرياضية لتمتد الرحلة وتتوالى النجاحات.ومن أهم الأعمال التي أخرجها الراحل للتلفزة منوعة "لو سمحتم" وهي الأشهر على الإطلاق في مسيرة الثنائي عبد الجبار البحوري ونجيب الخطاب و"سهرية على الفضائية" و"الدنيا تغني"..كما أخرج الراحل مسلسلات وسلسلات هزليّة من بينها "جاري يا حمودة" و"باب الخوخة" و"ما بيناتنا" و"حار وحلو".وبهذه المناسبة الأليمة تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعزية الى عائلة الفقيد عبد الجبار البحوري والى كافة الأسرة التلفزية والثقافية