العربي الكويتي يعلن انتداب اللاعب السابق للترجي الرياضي كينغسلي ايدو

أعلن النادي العربي الكويتي عن انتداب اللاعب السابق للترجي الرياضي النيجيري كينغسلي ايدو، دون ذكر تفاصيل عن العقد.وأورد النادي العربي الكويتي، الذي يخوض تربصا اعداديا بتونس، على صفحته الرسمية: "النادي العربي يضم المحترف النيجيري كينغسلي ايدو إلى صفوف فريق كرة القدم الأول".وكان الترجي الرياضي قد فسخ الأسبوع الماضي العقد الذي يربطه باللاعب النيجيري بالتراضي، وذلك بعد تجربة لم تتجاوز الستة أشهر.يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي كان قد تعاقد في نهاية جانفي الماضي مع كينغسلي ايدو قادما من النادي الصفاقسي بعقد يمتد على موسمين ونصف.