الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية: ما يناهز مائة عمل مسرحي يؤثث المهرجان وأحمد بدير أبرز ضيوف الدورة

وات - تسجّل الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية عرض ما لا يقلّ عن 100 عرض مسرحي من 26 دولة. وتقام هذه الدورة من 4 إلى 12 ديسمبر 2021.

وعقدت الهيئة المديرة للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، برئاسة الفنانة المسرحية نصاف بن حفصية، ندوة صحفية اليوم الخميس، تمّ خلالها الإعلان عن برنامج هذه التظاهرة العريقة التي تأسست سنة 1983.



وللمرّة الأولى، ستكون تونس ممثلة بثلاثة أعمال مسرحية ضمن المسابقة الرسمية التي تضمّ في مجملها 14 عرضا. وهذه الأعمال التونسية التي تمّ انتقاؤها هي "منطق الطير" لنوفل عزارة و"آخر مرّة" لوفاء الطبوبي و"كابوس آينشتاين" لأنور الشعافي. وستتسابق هذه الأعمال على جوائز أفضل عمل متكامل (قيمته 25 ألف دينار)، وكذلك على جوائز أحسن نص وأحسن إخراج وأحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن سينوغرافيا.



وتحدّثت نصاف بن حفصية عن عودة هذه الدورة للانعقاد، بعد أن تمّ تأجيلها خلال السنة الماضية. وقالت إن هذه التظاهرة تعود كفعل مقاومة متجذرة في الهوية التونسية العربية والافريقية، وللقاء التفاعلي وهي أيضا مختبر لمختلف التعبيرات وورشات التكوين والندوات التي تبحث في واقع الفنون في زمن الأزمات.



// مصر ضيف شرف



وتحلّ مصر ضيف شرف على هذه الدورة، وقد تمّ اختيارها تماشيا مع سياسة الدولتيْن التونسية والمصرية في إعلان 2021 سنة التبادل الثقافي بينهما.

وتكرّم هذه الدورة ثلّة من المبدعين من تونس والعالم العربي والافريقي، هم سعيدة الحامي وعبد الغني بن طارة وفاتحة المهداوي وجمال مداني والأسعد بن عبد الله، بالإضافة إلى المصري أحمد فؤاد سليم وأمل دباس من الأردن وفضيلة حشماوي من الجزائر و"فلوريس أدجنهوم" من البنين و"جان سيبي أكومو" من كينيا.

ومن الضيوف العرب الذين سيحلون ضيوفا على الدورة كل من الفنان أحمد بدير والفنانة سميحة أيوب من مصر والفنانة عواطف نعيم من العراق.



// تكريم فرقة مدينة تونس



وتكرّم هذه الدورة فرقة مدينة تونس للمسرح التي تعتبر من أعرق الفرق المسرحية في تونس وواحدة من أعرق فرق المسرح في الوطن العربي، وهو تكريم، اعتبرته نصاف بن حفصية، لأجيال من المسرح التونسي الذين مرّوا بها كتُّابا ومخرجين وتقنيين.



وتبحث الندوة الكبرى لهذه الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية في محور "المسرح في زمن المخاطر". وسيتطرّق المشاركون فيها إلى "المسرح وآليات التعامل الظرفية والدائمة مع الأزمات والطوارئ والمخاطر" و"المقاربات النظرية للمخاطر ومدى تطويعها لخصوصيات المسرح" و"المعالجة المسرحية كتابة وإخراجا وتقنيا لموضوعات المخاطر والجوائح والكوارث بأصنافها" و"تأثيرات المخاطر على علاقة المسرح بالسلطة" بالإضافة إلى "الممارسة المسرحية مقاربة و إنتاجا والسلوكات ذات المخاطر".



وفي علاقة بالبروتوكول الصحّي، شدّدت مديرة الدورة نصاف بن حفصية على أن طاقة استيعاب القاعات ستكون في حدود 50 بالمائة، مع تشديد إجراءات المراقبة أثناء الدخول وما يستوجبه من التزام بالبروتوكول الصحي.



// أيام قرطاج المسرحية في أرقام:

عدد المسرحيات المشاركة: 99

عدد مسرحيات المسابقة الرّسمية: 14

عدد المسرحيات خارج المسابقة: 38

عدد المسرحيات العربية: 18

عدد المسرحيات الإفريقية: 05

مسرح من العالم: 10

مسرح الحرية: 14

تعبيرات مسرحية من المهجر: 03

مسرح الطّفل: 16

مسرح الهواية وانتاجات دور الثّقافة: 10

عدد الورشات التّكوينية: 05

عدد اللّقاءات: 08

عدد الدّول المشاركة: 26



