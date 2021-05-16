الهاشمي الوزير: السلالة البريطانية المتحورة هي الأكثر انتشارا في تونس بنسبة تفوق 90 بالمائة مقارنة ببقية السلالات

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أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير، اليوم الاحد، بأن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا هي المهيمنة في تونس بنسبة تفوق 90 بالمائة، مقارنة بالسلالات الأخرى.وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش موكب تسلم جرعات من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، أنه الى جانب السلالة البريطانية، تأتي السلالات التي طرأت عليها طفرات صغيرة، وتلك التي ظهرت لأول مرة في مدينة "يوهان" الصينية موفي سنة 2019 في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانتشار في تونس.ولفت، في سياق متصل، الى أن عملية التقطيع الجيني للكشف عن الاصابة بالسلالة المتحورة الجنوب إفريقية لم تحدث الى حد اليوم. وكان وزير الصحة فوزي مهدي، أعلن يوم 5 ماي الجاري عن اصابة شخصين بهذه السلالة.وتشير المعطيات الأولية، حسب عضو اللجنة العلمية، الى عدم انتشار السلالة الجنوب افريقية بتونس، لاسيما بعد الاعلان عن اصابة شخص من ولاية قفصة وأجنبي يحمل جنسية افريقية قدم الى ولاية نابل في اطار تظاهرة رياضية، وعاد الى بلاده بعد تماثله للشفاء.وأكد أن التلاقيح أثبتت نجاعتها في مقاومة السلالات المتحورة، وتوفر حماية ضد الحالات الخطيرة وتساهم في التقليص من الوفايات.وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي، لاحظ الوزير تقلصا في أعداد الحالات الجديدة والوفايات منذ أسبوعين، وهو ما وصفه باستقرار ذا منحى متراجع، مستدركا أن الوضع الوبائي لازال دقيقا نتيجة تواصل الضغط الملحوظ على المستشفيات العمومية، وهو ما يقتضي تكثيف عمليات التلقيح والالتزام بالاجراءات الوقائية .يذكر أن تونس تسلمت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، وتشمل 158400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بعد تلقيها 98400 جرعة من هذا اللقاح كدفعة أولى في بداية أفريل المنقضي.