رئيس الحكومة يعلن عن تحوير في حكومته شمل 11 حقيبة

وات - أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت عن تحوير حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، مع الغاء وزارة وخطة كاتب دولة.
وفي ما يلي قائمة الوزراء المقترحين
وزير العدل:يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة العمومية: الهادي خيري
وتم الغاء خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وضم مصالحها لرئاسة الحكومة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي ما يلي قائمة الوزراء المقترحين
وزير العدل:يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة العمومية: الهادي خيري
وتم الغاء خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وضم مصالحها لرئاسة الحكومة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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