رئيس الحكومة يعلن عن تحوير في حكومته شمل 11 حقيبة

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وزير العدل:يوسف الزواغيوزير الداخلية: وليد الذهبيوزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدوروزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباحوزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونسوزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمدوزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرةوزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجةوزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجيوزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيموزير الصحة العمومية: الهادي خيريوتم الغاء خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وضم مصالحها لرئاسة الحكومة.ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.