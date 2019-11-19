نحو 33,3 بالمائة فقط من النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي يتمتعن بالتغطية الاجتماعية

Mardi 19 Novembre 2019



وات

- افادت مديرة العلاقات مع المضمونين وهياكل الضمان الاجتماعي بالادارة العامة للضمان الاجتماعي، خيرة الشريف، الثلاثاء بتونس، أن نسبة 3ر33 بالمائة فقط من النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي يتمتعن بالتغطية الاجتماعية.واعتبرت الشريف، في تصريح لـ(وات) على هامش ورشة تفكير نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول المرأة ومنظومة الحماية الاجتماعية، ان هذه النسبة متواضعة جدا مقارنة بعدد الرجال العاملين في نفس القطاع والمنتفعين بذات الخدمات. وقالت "إن عدد النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي المنخرطات في خدمات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 93,5 الف إمرأة مقابل 377 ألف رجل يعملون في ذات المجال وينتفعون بالتغطية الاجتماعية.وفسرت ضعف هذه النسبة الى جهل المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي لخدمات الضمان الاجتماعي وطريقة التمتع بالتغطية الاجتماعية، مبينة حرص مصالح الضمان الاجتماعي على نشر ثقافة الضمان الاجتماعي من خلال المكاتب المتنقلة والقيام بعمليات تحسيسية لتشجيع المرأة الريفية على التسجيل والانخراط في هذه الخدمات.وأكدت ان الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية العاملة بالقطاع الفلاحي، التي تم وضعها بالشراكة بين وزارات المرأة والفلاحة وتكنولوجيات الاتصال، ترمي الى تمكين النساء الريفيات من التمتع بالتغطية الاجتماعية في ظروف ميسرة مشيرة الى انه تم منذ شهر جويلية 2019 الى اليوم تسجيل 250 مراة في منظومة الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات عن بعد بمقدار مجزأ وميسر باستعمال الهواتف الجوالة.وذكرت الشريف بان نسبة التغطية الاجتماعية الجملية في تونس تبلغ 85 بالمائة ليصل عدد المضمونين الاجتماعيين الى 4,492 مليون شخص منهم مليون و164 الف شخص في القطاع العمومي.