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سيدي بوزيد: مندوبية حماية الطفولة تتعهّد بـ143 حالة انقطاع مبكر عن الدراسة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - تعهدت مندوبية حماية الطفولة بسيدي بوزيد، خلال سنة 2018، ب143 طفل إنقطعوا مبكّرا عن الدراسة وتتراوح أعمارهم ما بين 6 و 18 سنة، حسب ما أفاد به (وات) مندوب حماية الطفولة بالجهة، غسان دربالي.

وأوضح دربالي ان حالات الانقطاع المبكر للاطفال عن الدراسة تتنوّع ومنها انقطاع تلقائي وامتناع عن ارتياد مقاعد الدراسة والغياب عن الدراسة وعدم الالحاق بالمدرسة، مضيفا أن ذلك يعود الى عدة أسباب تختلف من حالة الى أخرى.


وتعود أسباب الانقطاع عن الدراسة، بحسب رأيه، إلى سوء الظروف الاجتماعية والخلافات العائلية ومشاكل النقل وبعد المسافات، فضلا عن مشيرا عن أسباب أخرى تتعلق بالتلميذ نفسه وتتمثل في كثرة الرسوب فيختار حينها استكمال مسيرته في مجال التدريب المهني بمراكز التكوين المهني للحصول على مهارات في اجل قصير، او أن يقوم الاولياء باجبار أبنائهم على عدم ارتياد المدارس.

وأوضح هذا المسؤول أن المندوبية تتعهد بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة من خلال توجيههم الى التدريب المهني او اعادتهم الى مقاعد الدراسة.
وتحدث، كذلك، عن تبعات الانقطاع المبكر عن الدراسة الذي يؤول الى الاستغلال الاقتصادي للأطفال وقد سجلت المندوبية هذه السنة مثلا 21 حالة استغلال اقتصادي تتنوع اشكاله.
وتتمثل مظاهر الاستغلال الاقتصادي للأطفال في تعريض الطفل للتسول، وحمل الطفل على الاعمال المنزلية والصناعية والتجارية والفلاحية الخارجة عن القانون، وتقديم العروض الجماهيرية والتسول المنظم. وأضاف أن حالات الاستغلال الاقتصادي أرتفعت بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أما حالات الانقطاع المدرسي فقد إرتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة.
وأشار كذلك الى وجود اشعارات لمحاولات انتحار بلغت 26 حالة في سنة 2018.

يذكر أنه وردت على المندوبية خلال العام الجاري 720 حالة اشعار تتعلق بتجاوزات بحق الطفولة وشملت عدة اشكال.

  
  
     
  
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