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تأجيل النظر في قضية "شبكات التسفير 2" إلى سبتمبر ورفض مطالب الإفراج

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكات التسفير 2" إلى شهر سبتمبر المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة الملف.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب قد استأنفت أمس الجمعة النظر في القضية، التي تشمل ثمانية متهمين، أغلبهم في حالة إيقاف، إلى جانب عدد من الجمعيات ووكالات الأسفار.


وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج التراب التونسي، واستغلال أراضي الدولة التونسية ودول أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن تهم أخرى ذات صبغة إرهابية.
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