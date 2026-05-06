رجة أرضية بقوة 3.1 درجات جنوب القطار من ولاية قفصة
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل رجة أرضية صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2026، على الساعة الثامنة و06 دقائق بالتوقيت المحلي.
وأوضح المعهد، في بلاغ أصدره، أن قوة الرجة بلغت 3.1 درجات على سلم ريشتر، مشيرا إلى أن مركزها حُدد، وفق التحاليل الأولية، عند خط عرض 34.22 درجة وخط طول 8.92 درجة، وذلك بمنطقة تقع جنوب القطار من ولاية قفصة.
