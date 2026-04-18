Hervé Kamdem nommé Directeur Général de Philip Morris International en Tunisie et Libye

Communiqué de Presse -

Philip Morris International (PMI) annonce la nomination de Hervé Kamdem au poste de Directeur Général pour la Tunisie et la Libye. Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un parcours marqué par la gestion de marchés en transformation et la conduite de transitions organisationnelles.Diplômé en ingénierie industrielle et titulaire d’un MBA de l’Alliance Manchester Business School (Royaume Uni), Hervé Kamdem combine une approche analytique solide à une expertise opérationnelle acquise sur plusieurs marchés africains. Depuis plus de vingt ans, il a évolué dans des environnements caractérisés par une forte dynamique de changement.Au sein de PMI, il a occupé différentes fonctions dans des contextes à fort enjeux où il a accompagné la transformation de modèles multi pays, renforcé l’excellence opérationnelle et structuré des organisations pour améliorer leur résilience. Mali, Sénégal, Nigeria, océan Indien : autant d’expériences qui illustrent sa capacité à conduire des phases de transition, à poser les bases de systèmes plus solides et à impulser une dynamique durable.C’est dans ce cadre que Hervé Kamdem exprime sa vision pour la Tunisie, « Ce qui me motive en Tunisie, c’est le potentiel du marché, mais aussi l’opportunité de construire des solutions solides dans un environnement en évolution. Chez PMI, nous transformons progressivement notre modèle : plus de 16 milliards de dollars ont été investis dans les produits sans fumée, plus de 43 millions d’adultes ont effectué la transition et plus de 40 % de nos revenus proviennent désormais de ces alternatives. Une transformation se bâtit étape par étape, en s’appuyant sur les expertises locales et sur des solutions adaptées au contexte. »Cette vision s’inscrit dans un secteur en transition, où les modèles évoluent vers des alternatives sans combustion et où les équilibres sont en redéfinition. Avec cette nomination, PMI choisit de consolider sa transformation à travers un leadership attentif aux spécificités locales, capable d’accompagner le changement de manière structurée et progressive.L’arrivée d’Hervé Kamdem en Tunisie répond ainsi à une volonté claire, soutenir un développement fondé sur le pilotage stratégique la cohérence et la continuité, en ligne avec la stratégie globale de PMI vers un avenir sans fumée.