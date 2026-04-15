بعد مطالبته الجامعة ب1.26 مليون دينار، "التاس" تقضي بدفع 142 ألف دينار لمهدي النفطي
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تلقيها قرار محكمة التحكيم الرياضي بخصوص النزاع القائم مع المدرب مهدي النفطي، على خلفية فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وقضت المحكمة بإقرار تعويض لفائدة النفطي بقيمة 142 ألفًا و810 دنانير، وهو مبلغ أقل بكثير من التعويضات التي كان يطالب بها، والتي تجاوزت 1.26 مليون دينار.
كما قررت المحكمة رفض إلزام الجامعة بدفع أتعاب المحاماة للطرف المقابل.
واعتبرت الجامعة أن الحكم يمثل مكسبًا قانونيًا وماليًا، نظرًا للفارق الكبير بين المبلغ المقضي به والمطالب الأصلية للمدرب، ما يخفف من الأعباء المالية في هذا الملف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327471