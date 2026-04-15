بعد مطالبته الجامعة ب1.26 مليون دينار، "التاس" تقضي بدفع 142 ألف دينار لمهدي النفطي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تلقيها قرار محكمة التحكيم الرياضي بخصوص النزاع القائم مع المدرب مهدي النفطي، على خلفية فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين.وقضت المحكمة بإقرار تعويض لفائدة النفطي بقيمة، وهو مبلغ أقل بكثير من التعويضات التي كان يطالب بها، والتي تجاوزتكما قررت المحكمة رفض إلزام الجامعة بدفع أتعاب المحاماة للطرف المقابل.واعتبرت الجامعة أن الحكم يمثل، نظرًا للفارق الكبير بين المبلغ المقضي به والمطالب الأصلية للمدرب، ما يخفف من الأعباء المالية في هذا الملف.