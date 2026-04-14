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Tunisie: Montassar Ouaili condamné à six ans de prison pour corruption financière

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La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a rendu, hier lundi, un jugement condamnant Montassar Ouaili (ancien président-directeur général de Tunisie Télécom) à six ans de prison ferme avec exécution immédiate, pour avoir, en tant que fonctionnaire public, abusé de sa fonction dans le but de porter préjudice à l’administration et d’accorder un avantage indu à autrui.

Une source judiciaire a indiqué, ce mardi, qu’une peine de cinq ans de prison a également été prononcée à l’encontre de Sami Fehri pour sa participation aux faits reprochés à Montassar Ouaili. Chacun d’eux a en outre été condamné à une amende dépassant 5 millions de dinars, avec obligation pour chacun de restituer le même montant.
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