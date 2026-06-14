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"سنرد قريبا جدا".. إيران ترفض عرضا قدمه ترامب مقابل ضبط النفس وعدم مهاجمة إسرائيل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 20:05 قراءة: 1 د, 34 ث
      
قالت وسائل إعلام عبرية ،مساء الأحد، إن التوتر والقلق يسودان المنطقة حيث تسعى إيران لإثبات تفوقها على إسرائيل بينما يسعى ترامب جاهدا لضمان عدم مهاجمة إسرائيل بتقديم مغريات لطهران.

وذكر الإعلام العبري أن إيران أعلنت مساء الأحد رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".


وفي التفاصيل، أفاد موقع "kikar" العبري: "تمر ساعات عصيبة في الشرق الأوسط بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، حيث تهدد إيران بمهاجمة إسرائيل ردا على قصف الضاحية، فيما يبذل ترامب جهودا مضنية لمنع إطلاق النار على إسرائيل مقابل مكاسب اقتصادية.


وبحسب التقارير، ستقدم طهران بادرة حسن نية للرئيس ترامب بعدم مهاجمة إسرائيل مقابل الحصول على منافع من الأمريكيين.

وذكرت القناة الثانية عشرة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن ترامب قريبا عن تقديمه "مكاسب" للإيرانيين مقابل عدم ردهم على الهجوم على الضاحية، لكن إيران ما زالت تهدد وترفض العرض.

وفي إيران، قالوا هذا المساء: "عرض علينا ترامب المال مقابل كبح الهجوم.. رفضنا ذلك وسنرد قريبا جدا"، وقالوا أيضا في إيران: "لن نخون شعبنا".

كما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، إسرائيل قائلا: "إن رد جند الإسلام قادم.. لقد خلقت وحدة الجبهات سلسلة أمنية لحماية المنطقة.. لبنان هو روحنا ولن يتم انتهاك الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية".

من جهتها أكدت مجموعة "الهاكرز" الإيرانية "حنظلة" أنه "في غضون ساعات قليلة، ستندلع حرائق سريعة وعنيفة، توجهوا إلى الملاجئ الآن.. ربما ستقع حوادث أخرى".

إلى ذلك، يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​حاليا في موقع سري في القدس يختلف عن المكان الذي كان من المفترض أن يجتمع فيه سابقا، وذلك بسبب المتطلبات الأمنية واحتمالية التصعيد.

وتأتي هذه التطورات عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي صباح الأحد ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل برد مزلزل بعد القصف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه حذر مرارا وتكرارا، وأكد في أكثر من مناسبة أن الضاحية الجنوبية في بيروت تمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون في تجاوزه.
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