تفكيك شبكة لترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية تنشط بالمنستير

تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة لترويج " السماعات الذكية" لاستعمالها للغش في امتحانات البكالوريا، تنشط بالمنستير وايقاف ثلاثة اشخاص من بينهم أستاذة جامعية أبقيت بحالة سراح على ذمة القضية.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تمكنوا من رصد صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية وأبرزها امتحانات البكالوريا.وحسب ذات المعطيات تنقل أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية الى طبلبة من ولاية المنستير، حيث تمكنوا من ايقاف صاحب صفحة فايسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية يتم جلبها من قطر مغاربي يصعب التفطن اليها من طرف مراقبي الامتحانات، كما تم ايقاف شخص ثان يعمل بمحل لإصلاح الهواتف الجوالة حيث تم حجز عدد من سماعات أذن خفية وادوات واجهزة اخرى مختلفة تستعمل للغش في الامتحانات ومبلغ مالي يشتبه في كونه متأت من بيع تلك السماعات وغيرها من الاغراض الخاصة بالغش في الامتحانات الوطنية، كما تم ايقاف استاذة جامعية يشتبه في تورطها في المساعدة على ترويج وسائل الغش في الامتحانات المحجوزة.وباحالة المظنون فيهم الثلاثة قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق احد الشابين والابقاء على الثاني والأستاذة الجامعية بحالة سراح على ذمة ملف القضية.