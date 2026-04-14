الجبل الأحمر : تفكيك شبكات نسائية لترويج المخدرات
تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالعمران، أول أمس، من تفكيك شبكات نسائية تنشط في تجارة المخدرات بجهة الجبل الأحمر.
وقد شملت العملية إيقاف عدد من المشتبه بهن، من بينهن امرأة أُوقف زوجها مؤخرًا في قضية ترويج مخدرات، في إطار متابعة أمنية متواصلة لنشاط هذه الشبكات.
وأسفرت العملية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين والزطلة، إضافة إلى ميزان إلكتروني يُستعمل في عمليات الترويج، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات النشاط غير القانوني.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بـالاحتفاظ بالموقوفات وتحرير محضر في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد شملت العملية إيقاف عدد من المشتبه بهن، من بينهن امرأة أُوقف زوجها مؤخرًا في قضية ترويج مخدرات، في إطار متابعة أمنية متواصلة لنشاط هذه الشبكات.
وأسفرت العملية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين والزطلة، إضافة إلى ميزان إلكتروني يُستعمل في عمليات الترويج، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات النشاط غير القانوني.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بـالاحتفاظ بالموقوفات وتحرير محضر في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
