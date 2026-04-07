هيئة المحامين تقبل مطالب ترسيم ثمانية قضاة معفيين بجدول المحاماة

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قبول ترسيم ثمانية من القضاة المعفيين بجدول المحاماة خلال اجتماعه الأخير.وتناول اجتماع مجلس الهيئة بالدرس ملفات ثمانية قضاة من القضاة المعفيين بمقتضى مرسوم رئاسي صادر في شهر مارس من سنة 2023، تقدم أصحابها بمطالب لترسيمهم بجدول المحاماة.واثر الاجتماع قرر مجلس الهيئة قبول ترسيم القضاة المعفيين الثمانية بجدول المحاماة.ويذكر في هذا الاطار بان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت استأنفت مؤخرا قرارات ترسيم سبعة قضاة معفيين بجدول المحاماة تم قبول ترسيمهم خلال اجتماع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في شهر فيفري الماضي.