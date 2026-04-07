قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين سابقين بمؤسسة اعلامية عمومية اشتكاهما منشط اعلامي مشهور من أجل التحيل.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المنشط الاعلامي المشهور تقدم بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها ان المشتكى بهما اتفقا معه على ان يبيعاه عقارا وسط العاصمة وبعد الاتفاق على الثمن تولى خلاصهما وانجاز عقد البيع ليفاجأ لاحقا أنهما توليا بيع نفس العقار الى شخص ثان ورغم محاولته استرجاع ما سلمه لهما من أموال الا أنه لم يفلح في مسعاه.وبناءا على شكاية المنشط الاعلامي المعروف أذنت النيابة العمومية بتعهيد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة حيث تولت اعادة سماع الشاكي قبل ان يتم لاحقا سماع المشتكى بهما حول ماهو منسوب اليهما ليتقرر الاحتفاظ بهما.وباحالة المشتكى بهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما واحالتهما على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل تهم التحيل وبيع ما لايملك.