Babnet   Latest update 14:31 Tunis

بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين سابقين بمؤسسة اعلامية عمومية اشتكاهما منشط اعلامي مشهور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67cff3d214a258.10686501_qmnhfiejklgop.jpg>
Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 14:31
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين سابقين بمؤسسة اعلامية عمومية اشتكاهما منشط اعلامي مشهور من أجل التحيل.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المنشط الاعلامي المشهور تقدم بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها ان المشتكى بهما اتفقا معه على ان يبيعاه عقارا وسط العاصمة وبعد الاتفاق على الثمن تولى خلاصهما وانجاز عقد البيع ليفاجأ لاحقا أنهما توليا بيع نفس العقار الى شخص ثان ورغم محاولته استرجاع ما سلمه لهما من أموال الا أنه لم يفلح في مسعاه.


وبناءا على شكاية المنشط الاعلامي المعروف أذنت النيابة العمومية بتعهيد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة حيث تولت اعادة سماع الشاكي قبل ان يتم لاحقا سماع المشتكى بهما حول ماهو منسوب اليهما ليتقرر الاحتفاظ بهما.
وباحالة المشتكى بهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما واحالتهما على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل تهم التحيل وبيع ما لايملك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327008

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
27°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>