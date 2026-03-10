Babnet   Latest update 12:00 Tunis

هيئة المحامين بتونس تقرّر الشطب النهائي لأحد المحامين من أجل الاستيلاء على أموال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62880390a1ae04.70583115_jfkmlqiogphen.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 10:52
      
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، في بلاغ صادر يوم الاثنين 9 مارس، عن اتخاذ مجلس التأديب جملة من القرارات التأديبية في حق عدد من المحامين.
وقررت الهيئة محو اسم أحد المحامين بصفة نهائية من الجدول على خلفية الاستيلاء على أموال، كما أقرت التشطيب من الجدول لمدة ثلاث سنوات في حق محام آخر.


كما تقرر الإيقاف المؤقت عن العمل في حق عدد من المحامين لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وذلك بسبب إخلالات مهنية ومخالفة النظام الداخلي للمهنة.


