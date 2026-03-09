Babnet   Latest update 14:28 Tunis

هيئة المحامين تندد بتحويل الملفات الجبائية لمنظوريها إلى "قضايا جزائية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 12:52 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين 9 مارس 2026، السلطات العمومية إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على المحامين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مجلسها، أن هذه الدعوة تأتي على خلفية متابعة إحالة شركة مهنية للمحاماة في ملف جبائي، مشيرة إلى أنه تم تحويل مسار الملف إلى طابع جزائي واتخاذ إجراءات احترازية شملت تجميد الحساب المهني للشركة.

وعبّرت الهيئة عن رفضها لاتخاذ إجراءات قضائية قصوى ضد المحامين قبل استكمال الاستقراءات الأصلية، مؤكدة دعمها للمحامين المعنيين في الدفاع عن سمعتهم وحقهم في ممارسة واجباتهم المهنية.


ومن جهة أخرى، دعت هيئة المحامين وسائل الإعلام إلى الالتزام بقواعد المهنية والحياد، مطالبة بعدم توظيف مجريات الملفات القضائية في حملات إعلامية تنتهك قرينة البراءة والمعطيات الشخصية.
