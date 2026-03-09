هيئة المحامين تندد بتحويل الملفات الجبائية لمنظوريها إلى "قضايا جزائية"

دعت، اليوم الإثنين، السلطات العمومية إلىوأوضحت الهيئة، في، أن هذه الدعوة تأتي على خلفية، مشيرة إلى أنه تمواتخاذشملتوعبّرت الهيئة عن، مؤكدةومن جهة أخرى، دعتإلى، مطالبة بعدم