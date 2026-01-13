قضية «إنستالينغو»: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>

أنهت، مساء الثلاثاء، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تسجيل مرافعات المحامين في ما يُعرف بقضية «إنستالينغو»، وقرّرت حجز الملف إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

ومن المنتظر أن تصدر الأحكام في ساعة متأخرة من الليل.







وشملت الأبحاث عددًا من الشخصيات، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، فضلاً عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

