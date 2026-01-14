Babnet   Latest update 07:05 Tunis

قضية انستالينغو..الإفراج عن شذى بالحاج مبارك بعد الحط من مدة العقاب البدني المحكوم به عليها وإسعافها بتأجيل التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f36f51251838.80951402_fohkpqignmjel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 02:19 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية انستالينغوعدا المتهمة شذى بن الحاج مبارك التي تم تعديل الحكم في حقها بالحط من مدة العقاب البدني المحكوم به عليها من 5 أعوام إلى عامين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنها في خصوص جريمة العمل على تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإحداث الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ،وإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه الى عامين اثنين من أجل جريمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي بعد اعتبار جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متواردة معها

وكانت الدّائرة  الجنائية بمحكمة الاستئناف قد نظرت يوم الجمعة الفارط في قضية انستالينغو وأجلتها إلى جلسة  الثلاثاء  13 جانفي الحالي، ليترافع المحامون بعد أن تمّ  استنطاق المتهمين الحاضرين

وقد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، وجّهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية ،وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي


وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كلّ المتهمين في ما عرف بقضية "انستالينغو"، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا

و"انستالينغو" شركة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي" كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة
وقد تم تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321857

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet19°
7° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-10
18°-9
17°-11
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026