أنس جابر من الرياض: كل الأحلام تبدأ بخطوة ولا شيء مستحيل

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نشرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، مساء يوم الجمعة، صورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" جمعتها بالنجم البرتغالي والدون كريستيانو رونالد وذلك عقب مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.





وكانت العاصمة السعودية الرياض استضافت أنس في حدث استثنائي جمعها برمز نسائي آخر في المجال الصحي والرياضي هو شركة كياني / KAYANEE السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كراع رسمي للاعبة، حيث أن الشركة متخصصة بكل ما يتعلق بتعزيز أسلوب الحياة تماشياً مع توجهات رؤية 2030 السعودية.



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وتأتي زيارة أنس جابر للرياض بالتزامن مع استضافة العاصمة السعودية لنهائيات رابطة محترفات التنس، وعن ذلك قالت: "أنا فخورة جدًا بإقامة نهائيات رابطة محترفات التنس هنا في الرياض، سيكون هذا أكبر حدث رياضي نسائي في السعودية على الإطلاق، وشرف لي أن أكون جزءًا منه، ولكن لسوء الحظ، ليس كلاعبة، ولكن كسفيرة رياضية، إنه لأمر رائع أن أكون هنا وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبات، ستكون مباريات مذهلة وأدعو الجميع للذهاب ومشاهدتها".



مجلة سيدتي التقت باللاعبة التي تحظى بشعبية ومتابعة كبيرة في العالم العربي و كان لها حديث استذكرت في بدايته ظهورها على غلاف سيدتي منذ سنتين، وتوسع حديثها ليشمل تعاونها الملهم مع كياني، وواقع اللاعبات الرياضيات العربيات اليوم، موجهة من خلالنا بعض الرسائل المهمة.وتأتي زيارة أنس جابر للرياض بالتزامن مع استضافة العاصمة السعودية لنهائيات رابطة محترفات التنس، وعن ذلك قالت: "أنا فخورة جدًا بإقامة نهائيات رابطة محترفات التنس هنا في الرياض، سيكون هذا أكبر حدث رياضي نسائي في السعودية على الإطلاق، وشرف لي أن أكون جزءًا منه، ولكن لسوء الحظ، ليس كلاعبة، ولكن كسفيرة رياضية، إنه لأمر رائع أن أكون هنا وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبات، ستكون مباريات مذهلة وأدعو الجميع للذهاب ومشاهدتها".