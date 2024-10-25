هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال محمد فريخة

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نظرت أمس هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلقت بتبييض الاموال ،وبالمناداة على فريخة تبين انه لم يتم جلبه من السجن ،في حين حضر متهم ثاني محال بحالة سىراح ،وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة ففوض محامو فريخة النظر لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.



وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال محمد فريخة واطار سابق بشركة بترولية عمومية واحالتهما على الحالة التي هما عليها، ايقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال وذلك بخصوص معاملات مالية لشركة يديرها محمد فريخة مع شركة عمومية بترولية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.