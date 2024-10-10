هيئة الانتخابات تعلن عدم تسجيل اي طعن في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية‎

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اصدرت الخميس 10 اكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بيانا أعلنت من خلاله عن انقضاء اجال الطعن في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 دون تسجيل اي طعن فيها.



وأشارت بانه على ضوء ذلك ينعقد مجلس الهيئة الجمعة 11 اكتوبر 2024 للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ويلي ذلك نقطة اعلامية على الساعة السابعة والنصف مساء تنقل مباشرة على القناة الوطنية الاولى وفق بيان الهيئة.

