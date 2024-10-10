قادة العراق والإمارات وموريتانيا يهنّئون سعيّد بإعادة انتخابه
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مكالمات هاتفية من نظرائه العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والاماراتي محمد بن زايد آل نهيان والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة أصوات قدرت بـ90.69 بالمائة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة أصوات قدرت بـ90.69 بالمائة.
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