Babnet

قادة العراق والإمارات وموريتانيا يهنّئون سعيّد بإعادة انتخابه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6707ff93377db6.96422857_knlpjfimohgqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 16:20 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مكالمات هاتفية من نظرائه العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والاماراتي محمد بن زايد آل نهيان والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة أصوات قدرت بـ90.69 بالمائة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295596


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
27°-21
28°-20
30°-21
31°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*