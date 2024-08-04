الاحتفاظ بشخصين للاشتباه في تورطهما في تخريب قناة مياه تابعة للصوناد

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة بالاحتفاظ بصاحب ضيعة فلاحية بجهة سيدي ثابت وأحد عملته وذلك للاشتباه في تورطهما في تخريب قناة المياه التابعة للصوناد وتوزيع المياه على الأراضي التابعة للضيعة الفلاحية وفق ما أكده مصدر مطلع لاذاعة موزاييك.



وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومة وردت على أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي ثابت مفادها تعرض احدى القنوات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى عملية تخريب وتكسير، وبالتحري في الموضوع تبين أن صاحب ضيعة فلاحية تعمد كسر القناة لتوزيع الماء على الأراضي التابعة للضيعة الفلاحية وتبين ان أحد عملته تولى عملية تكسير القناة ليتقرر الاحتفاظ بهما على ذمة البحث.