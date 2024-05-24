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هندة الغريبي: "معلوم كراء فيلا إذاعة القران الكريم كلفت الإذاعة التونسية 60 مليون"

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 09:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكدّت الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هندة الغريبي بن عليّة في حواراذاعي أنّ مصالح الإذاعة التونسية حرصت على التعجيل في إجراءات نُقلة مقّر إذاعة الزيتونة للمقر المركزي لمؤسسة الإذاعة.

وقالت بعد انطلاق إذاعة القران الكريم في بثّ برامجها رسميا ولأوّل مرةّ من المقر المركزي للإذاعة التونسية "فيلا إذاعة الزيتونة في إشارة إلى المقرّ السابق للإذاعة، الكائن بمنطقة قرطاج حنبعل تُكّلف مؤسسة الإذاعة التونسية 60 ألف دينار".

...

وشددت على انه كان من المفروض دفعها خلال أواخر شهر ماي الحالي ولهذا السبب تمّ التسريع في إجراءات النُقلة".
وقالت "أنّه بعد إنضمام إذاعة شمس خلال شهر جانفي الماضي وانضمام الزيتونة رسميا إلى مؤسسة الإذاعة يرتفع عدد الإذاعات التونسية إلى 12 إذاعة".


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