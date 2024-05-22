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الكرم الغربي: براكاج دموي لتاكسيست باسلحة بيضاء

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بقرطاج من محاصرة وإيقاف عصابة اجرامية نفذت براكاج دموي لتاكسيست ومواطن باستعمال الآت حادة ...

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تعرّض شاب بجهة الكرم الغربي إلى افتكاك هاتفه الجوال ومبلغ مالي من قبل منحرفان تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء (سكاكين كبيرة الحجم) ثم لاذا بالفرار.

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بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة لشرطة العدلية بقرطاج ودورية شرطة النجدة،و بإجراء جملة من التحريات اعتمادا على الأوصاف التي أدلى بها المتضرر أمكن التعريف بهوية المعنيان أحدهما محل 3 مناشير تفتيش، الثاني محل منشور تفتيش والقبض عليهما خلال فترة وجيزة بحوزتهما الهاتف الجوال المسروق وعدد 02 هواتف أخرى و أسلحة بيضاء.

كما تقدم تزامنا خلال التحري مع المعنيان سائق سيارة أجرة تاكسي يعلم عن تعرضه لعملية باراكاج وافتكاك هاتفه الجوال ومبلغ مالي من قبل المظنون فيهما بعد أن تظاهرا وأنهما حريفان ثم قاما بتهديده بواسطة سلاح أبيض وافتكاك متاعه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "افتكاك متاع الغير والتهديد بسلاح أبيض".


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