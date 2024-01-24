"ديغاج".. "Dégage" في وجه الإطار الفني للمنتخب واللاعبين

هاجم الجمهور التونسي لاعبي المنتخب الوطني بعد تعادله السلبي مع منتخب جنوب افريقيا في دوري المجموعات لكأس افريقيا.

وردد الجمهور شعار ديقاج في وجه اللاعبين الذين ردوا بالتصفيق قبل مغادرة الملعب...



وكانت تونسودعت كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم إثر تعادلها الأربعاء أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. وأنهت "نسور قرطاج" المنافسة في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد الخسارة أمام ناميبيا صفر-1 والتعادل أمام مالي 0-0. وفي المباراة الثانية، تعادلت أيضا ناميبيا ومالي سلبا.



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