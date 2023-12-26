رياض جراد: من تسللوا للوظيفة العمومية بفضل علاقاتهم السياسية والنقابية يتوجب محاسبتهم وتسريحهم ‎

اعتبر الثلاثاء 26 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد ان عملية التدقيق الشامل في عمليات الانتداب بالمنشٱت والمؤسسات العمومية ستتطلب مدة أطول من المدة المنصوص عليها في الامر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات.



وقال جراد ان الذين تسللوا الي الادارة والمؤسسات والمنشٱت العمومية بفضل علاقاتهم السياسية والنقابية يتوجب محاسبتهم وتسريحهم ومحاسبة المتورطين في تسهيل عمليات الانتداب المشبوهة حسب وصفه.





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يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اصدر في شهر سبتمبر الماضي أمرا رئاسيا يتعلق بالتدقيق الشامل في الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشٱت العمومية من 14 جانفي 2011 الي 25 جويلية 2021.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اصدر في شهر سبتمبر الماضي أمرا رئاسيا يتعلق بالتدقيق الشامل في الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشٱت العمومية من 14 جانفي 2011 الي 25 جويلية 2021.