كمال بن خليل: ال170 ألف دولار التي تم اتهام الجريء بالاستيلاء عليها ما تمشيش للجامعة بل لوزارة التربية‎

قال عضو هيئة الدفاع على وديع الجريء المحامي كمال بن خليل في تصريح لبرنامج ريكاب سبور على اذاعة موزاييك إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن الجديدة في حق منوبه دون الاستماع إليه.



كما نفى بن خليل وجود أي تدليس في ملف اللاعبين المشاركين في البطولة المذكورة قائلا: ''في حال ثبت تدليس إجازة أي لاعب فإن الفريق ينهزم آليا''.





ونفى كمال بن خليل عضو هيئة الدفاع عن رئيس جامعة وديع الجريء ما يتم تداوله بخصوص استيلاء رئيس الجامعة على مبلغ 170 ألف دولار بعد فوز تونس بمسابقة في كرة القدم المدرسية.و أوضح بن خليل أن هناك اتفاقية تم امضاؤها بين الجامعة ووزارتي التربية والشباب والرياضية يتم بمقتضاها تحويل المبلغ المشار اليه الي وزارة التربية التي تتولى صرفه للمدارس وأكد قائلا "الفلوس ما تمشيش للجامعة بل تصرف للمدارس عن طريق وزارة التربية".وبخصوص اتهام الجريء بالتدليس اثر مشاركة فريق النخبة في المسابقة عوض فريق مدرسة بن عياد في صفاقس أفاد بن خليل بأن ذلك تم بموافقة الاتحاد الافريقي في اطار مراسلة رسمية.يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر الثلاثاء بطاقة ايداع ثانية في حق وديع الجريء اثر شكاية من وزير الرياضة اتهمه فيها بالاستيلاء على 170 الف دولار مرصودة من الكاف على ضوء فوز تونس بمسابقة كرة قدم مدرسية.