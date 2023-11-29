بطاقة إيداع بالسجن ثانية في حق وديع الجريء... الأسباب

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.



وتقرر اصدار بطاقة الايداع بالسجن في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تهم تتعلق بسوء التصرف في أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص الوظيف.





وكشف نجيب الدزيري الكرونيكور في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن الشكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة كما دقيش متهما إياه بالاستيلاء على كرات وأموال مرصودة من الكاف (170ألف دولار)، بعد مسابقة كرة قدم مدرسية فاز فيها منتخب تونس ذكور بالمرتبة الأولى وكان من المفترض أن توجه إلى إصلاح المدارس.وأشار الدزيري في المقابل إلى أن الكاف بعث بمراسلة وأكد من خلالها أن الأموال لم تصرف بعد، مضيفا أن بطاقة الإيداع تأتي في انتظار الإستماع إلى الجريء للتثبت فيما إذا كانت الأموال وصلت وصرفت أم لا وفيما إذا وقع التصرف في الكرات من عدمه.يشار ان أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة يوم أمس في حق الجريء هي الثانية باعتبار سبق ايداعه بالسجن على ذمة قضية تتعلق بابرام عقود مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.