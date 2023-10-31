من هم الإرهابيون الفارون من سجن المرناقية؟

وزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن، فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال

ودعت الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه إلى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم.



فمن هم الإرهابيون الفارون من سجن المرناقية وما هي التهم الموجهة إليهم؟



أحمد المالكي

نادر الغانمي

علاء الدين غزواني

أحمد المالكي أو المعروف بـ "الصومالي"، إرهابي متهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومورط في "أحداث حي النسيم" من ولاية أريانة، التي جدت في شهر فيفري 2014، ومحكوم بالسجن مدى الحياة من أجل محاولة القتل و24 سنة سجنا من أجل جرائم إرهابية.وثبت تورط "الصومالي" في جرائم الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتوفير ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية وتوفير أسلحة وذخيرة.عامر البلعزيعامر البلعزي، ألقي القبض عليه سنة 2018، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث قام بالتخلص من الأسلحة المستعملة في عمليتي الاغتيال وإلقائها بالبحر واعترف سابقا بتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت سنة 2019 حكما يقضي بسجنه.وتورط البلعزي في اعتداءات 9 أفريل على المتظاهرين وفي اعتداءات 4 ديسمبر 2012 على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.رائد التواتيرائد التواتي عنصر إرهابي مصنف خطير جدا تابع لما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تم الإيقاع به سنة 2019 في سفوح جبل الشعانبي من ولاية القصرين محكوم بالإعدام شنقا حتّى الموت وبالسجن 50 عاما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية..هذا العنصر متورط في العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية عليه، في إطار القيام بمهمة عملياتية بمرتفعات الشعانبي.كما أنه مورط في عملية الطويرف التي استشهد فيها 7 أعوان من الحرس الوطني السنة الماضية، وكذلك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في منطقة هنشير التلة من ولاية القصرين سنة 2014.الإرهابي نادر الغانمي، شارك في عدة أعمال إرهابية في تونس وسبق وأن قاتل في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي ثم عاد إلى تونس لتنفيذ مخططات إرهابية تتمثل أساسا في استهداف الأمنيين والعسكريين حيث تمكن من قتل عون الأمن محمد التوجاني بـ 16 طلقة نارية.وقد أثبتت التحقيقات أن الغانمي وبقية شركائه تبنوا الفكر السلفي الجهادي والتحقوا بتنظيم أنصار الشريعة واتفقوا على القيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال أعوان الأمن الموجودين بإحدى الدوريات وإطلاق النار عليهم.وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة 27 عاما في حق العنصر الإرهابي نادر الغانمي وذلك إثر محاولته الاعتداء على هيئة الدائرة وإحداث فوضى داخل قاعة جلسة محاكمته مما تطلب إخراجه من طرف أعوان الأمن.ولم تتوفر أي معلومات عنه.المصدر: اذاعة الديوان