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فرار 5 عناصر خطيرة من سجن المرناقية

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 12:31 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلمت وزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم أو الاتصال بالأرقام التالية:

...

الرقم: 71.335.000
أو على الرقم: 193 حرس
أو على الرقم: 197 شرطة
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.


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