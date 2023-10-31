فرار 5 عناصر خطيرة من سجن المرناقية

أعلمت وزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.



وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم أو الاتصال بالأرقام التالية:





...



الرقم: 71.335.000

أو على الرقم: 193 حرس

أو على الرقم: 197 شرطة

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.