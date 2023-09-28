هذا ما قرره القضاء في حق ابن الطبيب الخاص لبن علي

نظرت صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي ، في ملف فساد شملت الابحاث فيه ابن الطبيب الخاص لبن علي .وقد تبين للمحكمة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل بسبب التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية 2023/2024 فقررت الدائرة تحديد شهر نوفمبر المقبل للمحاكمة.