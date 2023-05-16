سمير ديلو: قضية الصحبي عتيق عجيبة وغريبة

علّق المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على الحكم الصادر أمس والقاضي بسجن الغنوشي لمدة عام وتسليط خطية مالية ضده قدرها ألف دينار في ما يُعرف بقضية 'تمجيد الإرهاب'.



وفي تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، قال ديلو إنه كان بإمكان المحكمة تأجيل النظر باعتبار أن الغنوشي لم يحضر جلسة المحاكمة.



ولاحظ أن هيئة الدفاع ستناقش مع راشد الغنوشي الموضوع وستتخذ الإجراءات المناسبة، خاصة وأن المنوب متسمك بالإمتناع عن الحضور أمام قاضي التحقيق.



وأوضح أن الحكم صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض، مشيرا إلى أن استئناف الحكم يستوجب حضور راشد الغنوشي.



وتابع المتحدث أن الغنوشي يعتبر أن الأحكام تأتي في سياق عام يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.



ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، حيث رأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة.





" قضية الصحبي عتيق عجيبة وغريبة"



ووصف المحامي سمير ديلو قضية القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق بانها قضية غريبة وعجيبة.

وأضاف " المتهم الثاني في القضية المرفوعة ضد الصحبي عتيق غير موجود وبالتالي فانه يواجه اتهامات غير معلومة".

وتابع " الشخصان الذين أتم إيقافهما احدهما من سرق منزل وعتيق لا علاقة له بهما وبالمنزل و بالحادثة التي جدت في 2016" مضيفا " كان يمكن استدعاء عتيق للتحقيق معه وليس إيقافه في المطار خاصة وانه شارك قبل اشهر في مؤتمر بتركيا وعاد".

وشدد ديلو ان الاموال المسروقة من منزل احد الاشخاص وليس منزل عتيق تقدر ب60 الف دينار وليس مليار ونصف.



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