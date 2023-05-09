جربة: قوّات الأمن تتمكّن من القضاء على قاتل عون أمن

تمكنت الوحدات الأمنية مساء الثلاثاء من القضاء على قاتل عون الحرس البحري ذبحا والاستيلاء على سلاحه الناري وقد توجه ممثل النيابة العمومية بإلمحكمة الابتداىية بمدنين على عين المكان لمعاينة مسرح الجريمة.



يتبع يتبع



