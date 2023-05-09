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جربة: قوّات الأمن تتمكّن من القضاء على قاتل عون أمن
Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 22:15
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تمكنت الوحدات الأمنية مساء الثلاثاء من القضاء على قاتل عون الحرس البحري ذبحا والاستيلاء على سلاحه الناري وقد توجه ممثل النيابة العمومية بإلمحكمة الابتداىية بمدنين على عين المكان لمعاينة مسرح الجريمة.
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