صورة اليوم: الفيلة بايبي في ثاني يوم لها في حديقة الحيوانات البلفيدير

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة للفيلة الجديدة بايبي التي تبرع بها مواطن فرنسي لحديقة الحيوانات البلفيدير...



وكانت حديقة الحيوانات البلفيدير في تونس، تسلمت أنثى لفي يتراوح سنها بين 36 و38 سنة، وانضمّت إلى حيوانات الحديقة بعد سنوات طويلة من وفاة الفيلة بامبي.



والفيلة التي أطلق عليها اسم "بايبي"، تحصّلت عليها حديقة البلفيدير كهبة من مواطن فرنسي بوساطة من رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، وقد تمّ جلبها إلى تونس بعد اتمام جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل الأطراف المعنيّة.



وتُعد حديقة الحيوانات بتونس من أهم أماكن السياحة في تونس العاصمة، الحديقة التي تُعرف بحديقة البلفيدير تأسست سنة 1963 وفتحت أبوابها للزيارة عام 1966، تبلغ مساحتها 12 هكتار وتضم عددًا كبيرًا من الحيوانات المُختلفة الأليفة والبرية وحيوانات أخرى مُهددة بالانقراض، ويوجد بها أيضاً العديد من أنواع النباتات، الشجيرات، والأزهار المُختلفة، جعلت من حديقة البلفيدير مكانًا مُمتعًا ومميزًا للتنزه والترفية.





