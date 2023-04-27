يغادر اليوم الخميس 28 افريل 2023 المحامي سيف الدين مخلوف سجن المرناقية اثر انتهاء العقوبة فيما عرف بملف المطارالذي جدت اطواره خلال سنة 2021 .
اطلاق سراح سيف الدين مخلوف
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