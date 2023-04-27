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اطلاق سراح سيف الدين مخلوف

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 11:52 قراءة: 0 د, 7 ث
      
يغادر اليوم الخميس 28 افريل 2023 المحامي سيف الدين مخلوف سجن المرناقية اثر انتهاء العقوبة فيما عرف بملف المطارالذي جدت اطواره خلال سنة 2021 .

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