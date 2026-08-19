"ناسا" تنشر صورا لحفرة خلّفها تحطم صاروخ إيلون ماسك على سطح القمر

كيف وصل الصاروخ إلى القمر؟



نشرت وكالةالأمريكية صوراً لحفرة يبلغ قطرها نحوعلى سطح القمر، يُعتقد أنها تشكلت نتيجة ارتطام جزء من صاروخالتابع لشركةالمملوكة لإيلون ماسك بسطح القمر.وكانت "ناسا" قد أقرت في أوائل شهر أوت بأن جزءاً من الصاروخ تحطم على سطح القمر، قبل أن تتمكن مركبة الاستطلاع القمرية التابعة للوكالة من تحديد موقع الحفرة وتصويرها.وأوضحت الوكالة أن العلماء تمكنوا، بفضل التقاط الصور منوتحت ظروف إضاءة متنوعة، من دراسة الحفرة وتحديد خصائصها بشكل أكثر دقة.ووفق بيانات "ناسا"، يبلغ عرض الحفرة نحو، فيما تشير قياسات طول الظل إلى أن عمقها لا يتجاوزوتُظهر الصور أيضاً شعاعات فاتحة وأخرى داكنة تنطلق من الحفرة. وفسر العلماء الخطوط الداكنة بأنها غبار وصخور قُذفت من سطح القمر عند حدوث الارتطام، قبل أن تتغير بمرور الوقت بفعلأما المواد الظاهرة على حافة الحفرة، فتتكون، وفق "ناسا"، من مواد جديدة قُذفت إلى السطح من طبقات أعمق نتيجة الاصطدام.وأشارت الوكالة إلى أن الصور التُقطت يوميبواسطة مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لها، فيما استغرقت عملية تحديد الموقع الصحيح للحفرة نحووكان صاروخالتابع لشركة SpaceX قد انطلق في جانفي 2025، حاملاً مركبة الهبوط القمريةالتابعة لشركة "فايرفلاي أيروسبيس"، إضافة إلى المستكشفالتابع لشركة "آي سبيس" اليابانية.وبعد الإطلاق، تولى القسم الثاني من الصاروخ وضع المركبتين في مسارهما نحو القمر.غير أن القسم الثاني من الصاروخ، وبسبب، لم يتمكن من العودة إلى الأرض والاحتراق في الغلاف الجوي كما كان مخططاً، ليتجه بدوره نحو القمر وينتهي به الأمر إلى