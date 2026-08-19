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"ناسا" تنشر صورا لحفرة خلّفها تحطم صاروخ إيلون ماسك على سطح القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a85404f565213.22191885_hnklepqgijomf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 06:42 قراءة: 1 د, 32 ث
      
نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية صوراً لحفرة يبلغ قطرها نحو 18 متراً على سطح القمر، يُعتقد أنها تشكلت نتيجة ارتطام جزء من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك بسطح القمر.

وكانت "ناسا" قد أقرت في أوائل شهر أوت بأن جزءاً من الصاروخ تحطم على سطح القمر، قبل أن تتمكن مركبة الاستطلاع القمرية التابعة للوكالة من تحديد موقع الحفرة وتصويرها.

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وأوضحت الوكالة أن العلماء تمكنوا، بفضل التقاط الصور من زوايا تصوير مختلفة وتحت ظروف إضاءة متنوعة، من دراسة الحفرة وتحديد خصائصها بشكل أكثر دقة.


ووفق بيانات "ناسا"، يبلغ عرض الحفرة نحو 60 قدماً، أي حوالي 18 متراً، فيما تشير قياسات طول الظل إلى أن عمقها لا يتجاوز 10 أقدام، أي نحو 3 أمتار.

وتُظهر الصور أيضاً شعاعات فاتحة وأخرى داكنة تنطلق من الحفرة. وفسر العلماء الخطوط الداكنة بأنها غبار وصخور قُذفت من سطح القمر عند حدوث الارتطام، قبل أن تتغير بمرور الوقت بفعل الرياح الشمسية والأشعة الكونية والنيازك الدقيقة.

أما المواد الظاهرة على حافة الحفرة، فتتكون، وفق "ناسا"، من مواد جديدة قُذفت إلى السطح من طبقات أعمق نتيجة الاصطدام.

وأشارت الوكالة إلى أن الصور التُقطت يومي 11 و12 أوت بواسطة مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لها، فيما استغرقت عملية تحديد الموقع الصحيح للحفرة نحو ستة أيام.

كيف وصل الصاروخ إلى القمر؟

وكان صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة SpaceX قد انطلق في جانفي 2025، حاملاً مركبة الهبوط القمرية "بلو غوست" التابعة لشركة "فايرفلاي أيروسبيس"، إضافة إلى المستكشف "ريزيليانس" التابع لشركة "آي سبيس" اليابانية.

وبعد الإطلاق، تولى القسم الثاني من الصاروخ وضع المركبتين في مسارهما نحو القمر.

غير أن القسم الثاني من الصاروخ، وبسبب نقص الوقود، لم يتمكن من العودة إلى الأرض والاحتراق في الغلاف الجوي كما كان مخططاً، ليتجه بدوره نحو القمر وينتهي به الأمر إلى الارتطام بسطحه، تاركاً حفرة جديدة على سطحه.
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