واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بعد الحرب مع إيران

نحو 40 ألف جندي في الخليج



استنزاف صواريخ الدفاع الجوي



خيارات بديلة للانتشار



37.5 مليار دولار كلفة الحرب



خلاف داخل الإدارة الأمريكية



تدرس وزارة الدفاع الأمريكيةبعد انتهاء الحرب مع إيران، في خطوة قد تؤدي إلى إعادة رسم طبيعة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن ثمانية مسؤولين وأشخاص مطلعين على المناقشات.وبحسب الصحيفة، يقيّم البنتاغون حالياً إمكانية، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية خلال الحرب، وسط مؤشرات على أن الوزارة قد لا تعيد بناء بعض هذه المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل اندلاع الصراع.ويقود مكتب السياسات في البنتاغون هذا التقييم، بمشاركة هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع أن وزير الدفاعلم يأمر بعد بإجراء مراجعة رسمية للانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، واصفاً المناقشات الجارية بأنهايمكن أن يساعد الإدارة لاحقاً في اتخاذ قرارات بشأن إعادة بناء القواعد المتضررة.وتنشر القيادة المركزية الأمريكية عادة نحوفي قرابة 20 موقعاً عسكرياً تمتد على مسافة نحو 1500 ميل، من الأردن إلى سلطنة عُمان.ومنذ بداية العام، عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة من خلال نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي، ونفذت، وفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة،وتتركز أكبر القواعد الأمريكية وأكثرها استقراراً في منطقة الخليج، حيث تستضيف، فيما تستضيف الكويت ودول خليجية أخرى قوات ومعدات تابعة للجيش والقوات الجوية الأمريكية.وأثارت الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت نقاشاً داخل البنتاغون بشأن جدوى استمرار نمط الانتشار الأمريكي التقليدي في الخليج، خصوصاً بعدفي ضربة إيرانية استهدفت منشأة عسكرية في ميناء الشعيبة بالكويت، إلى جانب تضرر أو تدمير أكثر منخلال الحرب، وفق «واشنطن بوست».ولم تقتصر كلفة الحرب على القواعد والمنشآت، إذ استهلكت القوات الأمريكية أكثر منمن منظومات الدفاع الجوي، ما أدى إلى تراجع مخزونات البنتاغون من صواريخ «باتريوت» و«ثاد».ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن النقاشات شملت احتمال، مشيرة إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، يدعم المداولات المتعلقة بهذا الخيار.وكانت القيادة المركزية قد أخلت، قبل اندلاع الحرب في فيفري، عدداً من القواعد الأمريكية بعدما خلصت إلى أنها معرضة بدرجة كبيرة لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. ووفق الصحيفة، قد يستمر بعض هذه التغييرات في انتشار القوات حتى بعد انتهاء الحرب.ومن بين الخيارات المطروحة، بهدف الحد من تعرضها للهجمات.غير أن قدرة إيران على استهداف مواقع بعيدة، بما في ذلك في الأردن وإسرائيل، تطرح بدورها تساؤلات حول مدى قدرة أي تغيير جغرافي في الانتشار على توفير حماية أكبر للقوات الأمريكية.وترى «واشنطن بوست» أن أي خفض للوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد يثير مخاوف لدى دول المنطقة التي اعتمدت لعقود على القوات الأمريكية باعتبارها، وقد يدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية أو البحث عن شراكات أمنية مع قوى أخرى، وهي عملية قد تستغرق أشهراً أو سنوات.في المقابل، يرى مسؤولون سابقون أن دول الخليج قادرة على الإبقاء على جوانب رئيسية من شراكتها الأمنية مع واشنطن، بما في ذلك، حتى في حال تقليص حجم الوجود العسكري الأمريكي.وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية كلفة الحرب بنحو، دون احتساب تكاليف إعادة بناء القواعد والمنشآت التي تعرضت للدمار.وكان معهد «أمريكان إنتربرايز» قد قدر في أفريل كلفة إصلاح القواعد الأمريكية المستهدفة بنحوورغم هذه الأضرار والتكاليف، حذر أشخاص مطلعون على المناقشات من أن أي تغيير دائم في طبيعة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، وسيحتاج إلى موافقة كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتأتي هذه المداولات في ظلوتدفع تيارات داخل الإدارة نحو تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية والتركيز على حماية الأراضي الأمريكية ومواجهة خصوم تعتبرهم واشنطن أكثر أهمية، وعلى رأسهم الصين.في المقابل، تدعو أصوات أكثر تشدداً إلى، بما في ذلك نقل مزيد من القوات إلى إسرائيل.وبذلك، تبدو الحرب مع إيران قد فتحت داخل واشنطن نقاشاً أوسع من مجرد إعادة بناء القواعد المتضررة، يتعلق بمستقبل، وما إذا كانت واشنطن ستواصل نموذج الانتشار العسكري الواسع الذي اعتمدته لعقود، أم تتجه إلى وجود أصغر وأكثر مرونة.