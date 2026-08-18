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سيدي بوزيد: مركز أليف يحتضن سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 22:42 قراءة: 1 د, 4 ث
      
يتواصل، خلال الأسبوع الجاري، بمركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد، تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب في إطار المساهمة في جهود الدولة للحدّ من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز الوعي النفسي والرقمي، وذلك ببادرة من ولاية سيدي بوزيد وبالشراكة مع العديد من الجمعيات والمندوبيات والإدارات الجهوية، على غرار التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والشباب والرياضة.
وبيّنت الممثلة عن المندوبية الجهوية للتربية والجمعية التونسية للمعلومات، سماح عبد اللاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الورشات تندرج أيضا ضمن برنامج الأنشطة الصيفية والاحاطة بالشباب خلال العطلة الصيفية.
وأوضحت أن أنشطة اليوم الأول، أمس الاثنين، خصّصت لمحورَي الصحة النفسية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، حيث تم تأطير ورشة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي بصفة مشتركة بين المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد والجمعية التونسية للمعلوماتية، من خلال أنشطة تطبيقية عملت على تقريب هذه المجالات من المشاركين وتشجيعهم على الاكتشاف والتجربة، في حين تم خلال الورشة الثانية التعرض الى محور الصحة النفسية الذي ساهمت في تقديمه اخصائية نفسية بالمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد بمشاركة ممثلة عن ديوان الخدمات المدرسية.

كما تهتم بقية الورشات بالهوية والبصمة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، وأيضا مخاطر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وطرق حماية الحسابات، بالإضافة الى ورشة خاصة بالتربية على المواطنة ستنتظم غدا الأربعاء 19 أوت وستتعرض الى مفهوم المواطنة، والحقوق والواجبات، والمسؤولية، واحترام الآخر، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم المواطنة، وفق نفس المصدر.
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